Creme termogeniche, il rimedio contro il grasso localizzato

Chiariamo subito che il grasso localizzato non è semplice da eliminare con una semplice dieta. Occorre agire in maniera mirata con degli esercizi o con l’utilizzo di prodotti specifici come le creme termogeniche che aumentando la temperatura corporea e permettendo di bruciare buona parte del grasso corporeo.

Prodotti che sono in grado di provocare un incremento del metabolismo che va a bruciare il surplus lipidico. Prodotti sicuramente efficaci ma ovviamente non miracolosi come alcune pubblicità vogliono far credere. Nonostante il grasso localizzato debba essere contrastato in maniera specifica, è impossibile la sua completa eliminazione senza un dimagrimento generale. Ma detto ciò, è altrettanto vero che le creme termogeniche sono molto efficaci a livello locale e permettono di ottenere risultati in maniera veloce.

Le creme termogeniche efficaci per principio

La crema termogenica brucia grassi è un prodotto di cosmetica che permette di avviare il processo di riduzione dello strato di grasso presente in una specifica zona del corpo. Le zone in cui il grasso si accumula maggiormente sono: fianchi, pancia, glutei e cosce, senza dimenticare le braccia, soprattutto per le donne.

Un fenomeno che interessa tanto gli uomini quando le donne, anche se in proporzioni è in modalità differenti. Le creme termogeniche sono sicuramente molto efficaci, anche se ognuna di esse agisce poi con modalità differenti e per questo alcune sembra essere più efficaci di altre.

Il loro meccanismo basilare è quello di andare ad attivare la microcircolazione della zona in cui vengono applicate, riuscendo così a tonificare la pelle ed indurre delle efficaci reazioni catabolicne per l’eliminazione dei grassi. Nella maggior parte dei casi, il prodotto ha una composizione completamente naturale e per questo è ben tollerato da qualsiasi soggetto è da qualsiasi tipologia di pelle. Il corpo riesce ad assimilarle velocemente, come succede ad esempio per la caffeina, spesso utilizzata all’interno dei prodotti per perdere peso, esattamente come il tè verde in grado di migliorare il drenaggio dei liquidi, molto utile per quello che riguarda la ritenzione idrica e la cellulite.

L’insieme di ingredienti presenti all’interno di prodotti di questo genere sono la prova che il dimagrimento a zona, non è merito dell’azione di un solo elemento, ma della cooperazione di più ingredienti con capacità differenti.

La vera efficacia

Ed ecco la domanda che tutti si pongono e che in effetti merita una risposta, ma le creme termogeniche funzionano veramente? La risposta in realtà è sì, se utilizzate nella maniera corretta. La composizione di prodotti di questo genere è stata studiata in maniera specifica per essere efficace sul corpo e affidandosi ad aziende che siano in grado di offrire prodotti di qualità come KiloShape.

Questo non vuol dire che possano fare tutto da sole, quindi all’applicazione delle creme è indispensabile abbinare una sana e corretta alimentazione, oltre che della costante attività fisica, mirata ad allenare soprattutto la zona interessata dall’accumulo di adipe. Le creme snellenti sono un ottimo aiuto per chi fa fatica a snellire alcuni punti critici, nonostante il notevole impegno tra alimentazione e attività fisica.