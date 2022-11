Come far diventare la ritenzione idrica solo un ricordo

Stop alla ritenzione idrica, sì, mie care donne, sembra una propaganda, tipo roba da televendita della nuova compressa di turno per eliminare la cellulite, ma tranquilla che non è assolutamente così. Innanzitutto non abbiamo parlato di cellulite, ma di ritenzione idrica, non sono la stessa cosa, anche se possono essere l’una la conseguenza dell’altra.

A prescindere da questo tornando alla nostra ritenzione idrica, questa è quel fastidioso inestetismo contro cui combattono veramente molte, ma molte donne. Un accumulo di liquidi che si presenta sui fianchi, sui glutei e sulle cosce. Fa apparire tali zone gonfie, le fa sentire doloranti, si prova quasi fastidio al tatto.

Ma come si può dire addio alla ritenzione idrica? Con prodotti drenanti, creme snellenti, una sana e corretta alimentazione e movimento fisico.

Integrazione e corretta alimentazione

Il mercato propone alcuni integratori drenanti fortissimi che permettono di eliminare i liquidi in eccesso ed eliminare la ritenzione idrica, o perlomeno iniziare la lotta contro di essa. Gli integratori drenanti realmente efficaci sono pensati con una composizione specifica, in grado di agire in maniera mirata per il corretto funzionamento del sistema linfatico. Si possono presentare sotto forma di compresse, tavolette o sciroppi, con quest’ultimi che dovendo essere sciolti in una certa quantità di acqua sono quelli più apprezzati, permettendo anche di integrare i liquidi che si dovrebbero consumare durante la giornata.

Pur trattandosi di prodotti estremamente efficaci, essi non sono sufficienti in questa lotta contro i liquidi in eccesso e la loro azione dovrebbe essere coadiuvata da una sana e corretta alimentazione, oltre che da attività fisica che sia però adatta alla lotta contro la ritenzione idrica. Occorre ricordare che ci sono alcune attività fisiche che non solo non permettono di eliminare la ritenzione idrica, ma ne possono essere la causa come, la camminata e la corsa, che sottopongono le gambe a sollecitazioni eccessive.

Ma perchè compare la ritenzione idrica

Per poter contrastare efficacemente il nemico occorre conoscerlo. La ritenzione idrica è un accumulo di liquidi che si presenta soprattutto nella parte inferiore del corpo. Essa si presenta per via di un mal funzionamento del sistema linfatico, che non riuscendo ad eliminare i liquidi in eccesso dal corpo, finisce per accumularli.

Le cause della comparsa della ritenzione idrica possono essere molteplici. Innanzitutto la genetica, ebbene sì, la familiarità ci fa a volte dei brutti scherzi. Quindi se tua mamma e tua zia soffrono di ritenzione idrica, probabilmente anche tu dovrai combatterla per tutta la vita. Come se questo non fosse già una punizione abbastanza grande, ci si mettono le cattive abitudini, come: una dieta non sana e non equilibrata, priva di liquidi o comunque con un consumo non sufficiente.

Inoltre, svolgere un lavoro che costringe a stare per molte ore in piedi o seduti non aiuta, esattamente come l’essere estremamente sedentari. Attenzione poi ai tacchi troppo alti (da lasciare solo per le occasioni speciali), ai vestiti troppo stretti, tutti possibili fonti di problematiche e di ritenzione idrica.

Si ricorda infine che prendersene cura e trovare il modo di limitarne la comparsa è indispensabile per evitare complicazioni come la tanto temuta cellulite.