Roma: alla marcia per la pace anche i Biellesi

Il 5 novembre a Roma si è tenuta la manifestazione nazionale “Cessate il fuoco subito – negoziato per la pace” organizzata dalla società civile raccolta attorno alla coalizione “Europe for peace”.

Anche da Biella un autobus messo a disposizione dalla CGIL e altre persone con mezzi propri hanno partecipato alla marcia portando a Roma uno striscione di “Luminosa” una rete di persone e associazioni biellesi che vuole prendersi a cuore i giovani affinché il sapere sia lo strumento per la costruzione di una società efficiente e competente, ma anche umana, accogliente, aperta e responsabile, in cui la cultura diventi strumento di crescita civile e sociale.

L’ombra della guerra atomica si stende sul mondo. La minaccia nucleare incombe sul mondo. È responsabilità e dovere degli stati e dei popoli fermare questa follia. La guerra ha conseguenze globali: crisi alimentari mondiali, incide sul caro-vita, sulle fasce sociali più povere e deboli, determina scelte nefaste per il clima e la vita del pianeta. Produce morti da tutte le parti. La guerra ingoia tutto e blocca la speranza di un avvenire più equo e sostenibile per le generazioni future.

Gli organizzatori della marcia hanno obiettivi chiari definiti in una agenda di pace: ”Condanniamo qualsiasi aggressore, rispettiamo la resistenza ucraina, ci impegniamo ad aiutare, sostenere, soccorrere il popolo ucraino. Siamo con chi rifiuta la logica della guerra e sceglie la nonviolenza. Siamo vicini e solidali con la popolazione colpita, con i profughi, con i rifugiati costretti a fuggire, ad abbandonare le proprie case, vittime di bombardamenti, e violenze. Questa guerra va fermata subito. Basta sofferenze. L’Italia, l’Unione Europea e gli stati membri, le Nazioni Unite devono assumersi la responsabilità del negoziato per fermare l’escalation e raggiungere l’immediato cessate il fuoco. È urgente lavorare ad una soluzione politica del conflitto, mettendo in campo tutte le risorse e i mezzi della diplomazia al fine di far prevalere il rispetto del diritto internazionale. Chiediamo al Segretario Generale delle Nazioni Unite di convocare urgentemente una Conferenza Internazionale per la pace, per ristabilire il rispetto del diritto internazionale, per garantire la sicurezza reciproca e impegnare tutti gli Stati ad eliminare le armi nucleari, ridurre la spesa militare in favore di investimenti per combattere le povertà e di finanziamenti per l’economia disarmata, per la transizione ecologica, per il lavoro dignitoso. Occorre garantire la sicurezza condivisa. L’Italia, la Costituzione, la società civile ripudiano la guerra. Insieme esigiamo che le nostre istituzioni assumano questa agenda di pace e si adoperino in ogni sede europea ed internazionale per la sua piena affermazione.”

La manifestazione nasce da un’iniziativa di tanti soggetti della società civile e quindi l’assenza di bandiere di partito è un segno di rispetto. Lunghissima sfilata di bandiere e striscioni multicolori che rinneggano alla pace, si contano più di 100.000 persone. I manifestanti arrivano in piazza San Giovanni e la riempiono. Prima dell’inizio degli inter- venti, dal palco si legge la lettera del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei.

«Liberi insieme dalla guerra», inizia con queste parole l’intervento rivolto a chi, oggi, si è messo in cammino nel nome della pace. «Caro amico - scrive Zuppi - sono contento che ti metti in marcia per la pace. Le guerre iniziano sempre perché non si riesce più a parlare in modo amichevole tra le persone. Siamo spaventati da un mondo sempre più violento e guerriero. Alcuni diranno che manifestare è inutile. Ma io desidero dirti perché la pace è di tutti e ha bisogno di tutti. È importante che tutti vedano quanto è grande la nostra voglia di pace. Papa Francesco ha chiesto di fermare la guerra con molta insistenza. Chiediamo al segretario generale delle Nazioni unite di convocare urgentemente una conferenza internazionale per la pace. E chiediamo all’Italia di ratificare il trattato Onu della proibizione delle armi nucleari, perché siamo consapevoli che l’umanità può essere distrutta».

Diversi esponenti delle 600 associazioni che hanno sottoscritto questi obiettivi prendono il microfono. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio: «Non abbiamo paura di dire con forza la parola pace. Lo diciamo con accenti diversi”, Flavio Lotti (Tavola della pace e organizzatore della marcia Perugia Assisi), Rossella Miccio, presidente di Emergency. «Gino sarebbe felicissimo di vedere questa pace oggi», scandisce dal palco innescando un caloroso applauso nel ricordo di Gino Strada. Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini parla di un concreto rischio nucleare. «Le ultime notizie dicono che abbiamo il Mediterraneo che inizia a riempirsi di sommergibili con testate nucleare che potrebbero distruggere più parti dell’Europa. È un rischio concreto che dobbiamo evitare. E quindi è necessario che i Paesi dicano “No” a questa logica. Bisogna fermare questa guerra e affermare una cultura della pace. La manifestazione di oggi ci dice che è il tempo del coraggio e della mediazione. Non possiamo rassegnarci alla guerra, bisogna superare l’idea che la guerra sia un modo per superare i conflitti. È il momento di spostare la spesa militare dalle armi alla sanità, alla cura, alla conoscenza, alla formazione e al lavoro, mettendo le persone nelle condizioni di vivere non solo in pace, ma anche con dignità».

Don Luigi Ciotti: «Ci metto la faccia per dire da che parte siamo. È un ruolo che abbiamo tutti. Le istituzioni, invece sono in ritardo. Ma c’è anche una responsabilità di noi cittadini. Otto mesi sono troppi e allora dobbiamo raccogliere le nostre forze per chiedere la pace. Dobbiamo costruire percorsi di libertà per la gente. Non dimentichiamo che la politica è servizio per il bene comune. Se la politica non fa questo, non è politica, ma un’altra cosa. Manifestazioni come queste sono segni importanti che però devono graffiare le coscienze. Noi camminiamo nel nome della vita e dobbiamo salire sulle barricate in nome della vita è di quei diritti fondamentali traditi».

Diversi altri Esponenti calcano il palco in rappresentanza delle principali associazioni presenti: ARCI, ACLI, Scout, cooperative, beati i costruttori di pace, Movimento Internazionale della Riconciliazione… Sergio Bassoli della Rete italiana di pace e disarmo conclude: « Abbiamo dimostrato che è possibile scendere in piazza con un'amplissima coalizione di 600 realtà che hanno aderito alla piattaforma che è un’agenda di pace. Questa è la nostra proposta che consegniamo al governo e al Parlamento e che porteremo in Europa. Questo è il nostro impegno».

Tornando a casa ci chiedevamo, "come realizzare questi obiettivi nella nostra Biella?".