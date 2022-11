Negro del Soccorso Alpino: “Senza copertura telefonica e manutenzione, la conca di Oropa può essere un pericolo”

“Va bene che siamo qui a parlare non c'è stata nessuna tragedia, ma poteva andare davvero diversamente”. Non ci va per il sottile il delegato del Soccorso Alpino della sezione di Biella Claudio Negro, in riferimento a quanto è accaduto nella tarda serata di domenica 6 novembre, quando a Oropa un uomo si è trovato in difficoltà per scendere dal Tovo, e il Soccorso Alpino ha impiegato tre ore per portarlo a valle. (leggi qui Oropa, uomo in difficoltà per scendere dal Tovo)

Nell'ordine abbiamo due grandi problemi, con una doverosa premessa: la conca è un attrattore turistico fondamentale e come tale, viste le migliaia di persone che la frequentano, deve essere fruibile dal punto di vista della sicurezza. “Il primo grande problema è che in quella zona non c'è copertura telefonica – spiega Negro - . L'infortunato e il ragazzo che era con lui, hanno dovuto camminare tanto per riuscire a chiedere aiuto. C'è da chiedersi cosa avrebbero fatto se la frattura del malcapitato fosse stata scomposta. Sottolineando il fatto che nella situazione in cui si sono trovati i ragazzi si sono comportati nel modo corretto: erano alle 13 al Tovo e le difficoltà le hanno avute durante la discesa, non era notte o c'era tempo brutto, sono cose che possono capitare. Poi il giovane si è anche spaventato, ma è naturale. Ma se non fossero riusciti a scendere, come ci avrebbero contattati? Oropa è Oropa per i Biellesi e non solo, visto che l'infortunato era di Singapore. Le persone vanno a camminare nelle sue vallate in estate ma anche in inverno. Non è possibile che chi è in difficoltà non abbia modo di chiedere aiuto”.

Senza contare le tre ore che ci hanno messo a tornare a valle con l'infortunato. E qui ecco il secondo problema. “Impossibile andare con i mezzi dove era il ragazzo – conclude Negro -. La Pissa è impraticabile. E' da 2 anni che è in un brutto stato. E' come se fosse il letto di un torrente, per capirci. E ai bordi c'è la vegetazione che avanza. E' abbandonata a sé la conca. E' andata bene che era una frattura composta ma se non fosse stato così come lo portavamo a valle? Ci vuole poco con un osso che non è al suo posto aggravare la situazione. Dobbiamo pensare a queste cose”.