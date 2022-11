Golf Cavaglià risultati gare e prossimi eventi

Martedì 1 al Gc Cavaglià si è disputato l’evento benefico Coppa Fondo Edo Tempia (18 buche Stableford). Al via per una louisiana a coppie una settantina di giocatori che hanno contribuito con il club ad un importante donazione. Nel lordo si sono imposti Simone Bucino/Edoardo Ramella con 40 punti. Nel netto successo di Guglielmo Lecchini/Simone Prandoni con 43, seguiti da Ivo Doati/Donatella Villa con 42 e Diego Platini/Enrico Aprile con 41. Prima coppia mista Alessandro Perucchini/Laura Caccia con 39.

Coppa Castagne e Vino Novello da record al Gc Cavaglià Festa, divertimento, caldarroste e degustazioni sono stati gli ingredienti di successo della Coppa Castagne e Vino Novello (18 buche, louisiana a 5 giocatori) che ha animato una stupenda prima domenica di novembre al Gc Cavaglià e visto in campo il numero record di 150 partecipanti, confermandosi uno degli appuntamenti più apprezzati del calendario stagionale. A vincere il team campione uscente (quest’anno in “veste ecclesiastica”…) composto da Ceresa Piero/Bertolino Matteo/Takahashi Yuji/Buscaglia Massimo/Salogni Lucio con lo score lordo di 59 (-9). Nel netto con 52 (-16) vittoria della squadra composta da Ballarè Pier Paolo/Biazzi Luciano/Chiera Piergiorgio/Ansaldi Mario/Rizzolio Mario, seguiti al 2° posto da Lanza Roberto/Massaglia Gianni/Borca Mauro/Scoppettone Gianfranco/Pautasso Luigi sempre con 52 e al 3° posto da Volpe Davide/Volpe Simone/Botto Poala Francesco/Fileppo Alberto/Manzo Paolo con 52.

Programma settimanale

Per questo fine settimana al Gc Cavaglià c’è in programma una gara singola che regalerà “gustose” soddisfazioni a tutti i partecipanti. Domenica si giocherà infatti la prova del circuito l’Ottavo Sapore Golf Trophy (18 buche, Stableford - Iscrizione gara soci 20€, esterni gara + green fee 70€) che proporrà una degustazione di prodotti del Roero. In palio al 1° lordo e ai primi di categoria un soggiorno per due persone presso il bed & breakfast Ottavo Sapore.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it