20 giovani atlete al Camp “Triathlon Emozione Femminile”, FOTO

Sono venti le giovani atlete – delle categorie Junior, Youth A e B – che hanno preso parte al Camp “Triathlon Emozione Femminile”, organizzato a Biella dal Comitato regionale del Piemonte e dalla Delegazione della Valle D'Aosta, in collaborazione con la Commissione Donne e finanziato dalla Federazione Italiana Triathlon, nell'ambito delle iniziative speciali alle quali sta dedicando risorse economiche ed energie organizzative. Tanto che la presidente della Commissione donne Antonella Salemi (presente a Biella insieme alla vice presidente federale Elisabetta Villa) spiega come “tra gli obiettivi di questa iniziativa c'è quello di far acquisire alle giovani atlete una maggior consapevolezza di sé, non solo in quanto triatlete, ma soprattutto come persone. E quanto sta emergendo, tanto che si sta riflettendo sulla possibilità di replicare questa esperienza pilota in altre regioni, è il grande interesse e la voglia di imparare come migliorarsi che riscontriamo nelle partecipanti”.

Perché le ragazze, racconta il presidente del Comitato regionale del Piemonte Carlo Rista, “stanno rispondendo in maniera entusiastica e questo ci incoraggia molto, perché non era scontato riuscire a coinvolgerne così tante e soprattutto registrare un livello di attenzione così elevato”.

Anche la delegata per la Valle D'Aosta Maria Viscio parla di “un'esperienza di straordinario valore formativo per le ragazze e, devo dire, anche per noi, perché i feedback che stiamo ricevendo da loro sono di grande importanza. Per le giovani atlete, però, ritengo che questo Camp si rivelerà decisivo, in quanto stanno apprendendo nozioni nuove ed aspetti del lavoro di preparazione che vanno oltre quelli strettamente tecnici e fisici, ma anche di carattere psicologico e mentale”.

A dare ancora più spessore alla tre giorni di raduno, abbiamo avuto la graditissima presenza di Beatrice Lanza ( Olimpiadi Atene 2004 ) Anna Maria Mazzetti ( Olimpiadi Rio 2016 ) ed Elena Casiraghi ( Team Enervit e Radio DJ ) Costanza Antoniotti , Carlotta Freguglia , Valentina Frassati , Arianna Chiorboli e Marta Angelino sono state le Triatlete Biellesi presenti .

Uno speciale ringraziamento per Andrea Campagnolo , NATURALBOOM e Carrozzeria Campagnolo Matteo Prina Mello , Acquatec Pasticceria Jantet Per le loro competenze messe a disposizione del gruppo a ; Alessandra Conci e Pierpaolo Ferraris , Accademia Lab Salute & Sport Gigi , FreeBike Store Biella