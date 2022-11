Nuovo supermercato a Biella Chiavazza, in consiglio oggi, il Pd: "Interesse pubblico da dimostrare"

Oggi, lunedì 7 novembre, torna a riunirsi il consiglio comunale a Biella, e tra gli argomenti ci sarà la realizzazione di un nuovo supermercato a Chiavazza.

Chiara la posizione del Pd, che esprime tutta la sua contrarietà al progetto.

"Non cerchi di prenderci in giro il sindaco spacciando l’ennesimo discount come un servizio al quartiere e soprattutto agli anziani - scrive l'opposizione - : un supermercato collocato a 4 minuti a piedi da un ipermercato, a 15 minuti a piedi sa un supermercato, fuori dal centro storico di Chiavazza, al di là di una strada trafficata sulla quale non è previsto alcun intervento di urbanizzazione per renderla più penetrabile agli umani, non è certo un sostituto dei negozi di vicinato. L’articolo 5 della legge 106, in merito alla quale si chiede la deroga alla destinazione d'uso prevista dal Piano Regolatore ha questo titolo «Per liberalizzare le costruzioni private»: si capisce bene che il legislatore intendeva tutelare non tanto l’interesse dei cittadini ad avere città belle e riqualificate, ma il tornaconto tutto privato dei proprietari di immobili e del comparto edilizio. Infatti questa legge è uno strumento molto pericoloso nelle mani di un’amministrazione non solo priva di qualunque iniziativa su come riqualificare e rilanciare la città, ma anche incapace di cercare idee altrove, copiare quello che in altre parti d’Italia e d’Europa viene fatto ormai da anni nell’ambito della rigenerazione urbana. Veramente Chiavazza ha bisogno dell’ennesimo supermercato? L’interesse pubblico di questo intervento edilizio, nonché la legittimità di un voto che viene chiesto sotto un palese intervento intimidatorio è tutta da dimostrare".