Biella, bocciato il supermercato a Chiavazza

L'Amministrazione Corradino si spacca sul nuovo supermercato di Chiavazza.

E' successo oggi, lunedì 7 novembre, durante il Consiglio Comunale di Biella, che, all'ordine del giorno, prevedeva la deroga alla destinazione d’uso, da produttiva a commerciale, dell’area Prato di via Milano a Chiavazza, dove avrebbe dovuto sorgere un nuovo supermercato.

Decisive le astensioni di Forza Italia e Lega. “Non siamo convinti – ha motivato il capogruppo di Forza Italia Alberto Perini - che quest'area sia degradata, requisito previsto dalla legge per la sua riqualificazione e per l'adozione di una deroga alla destinazione d'uso”.

“La visione della Lega – ha aggiunto il capogruppo Alessio Ercoli – è quella di favorire i piccoli negozi, e, oggi, non siamo in grado di valutare se ci sono le condizioni tecniche per votare questa delibera”.

Non hanno quindi convinto le ragioni espresse dal Sindaco Claudio Corradino, il quale, durante la discussione, aveva sottolineato che l'operazione avrebbe portato nelle casse comunali 450 mila euro di oneri di urbanizzazione e la rimozione di 1200 metri quadri di eternit.

Favorevoli all'approvazione della delibera, tra la maggioranza, i gruppi della Lista Civica Corradino e di Fratelli d'Italia. Voto contrario da parte di tutte le opposizioni.