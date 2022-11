Andorno: Valentina ed Andrea, tanti sacrifici per un prodotto di qualità

Tanti sacrifici dettati da un amore profondo, tramandato dalla famiglia. Valori umani, autentici che si ritrovano nei loro prodotti di altissima qualità. Ma non basta. I giovani autori di questo progetto sono Andrea e Valentina Antoniotti che hanno anche voluto la certificazione Bio per carni e formaggi. Un fiore all’occhiello per San Giuseppe di Casto.