A Valle Mosso, la presentazione di “Sentieri e Cantoni, Madonne e Santi” di Giuseppe Tallia

“Sentieri e Cantoni, Madonne e Santi”, è il libro scritto da Giuseppe Tallia che sarà presentato a Valle Mosso in sala Biagi, sabato 12 novembre alle 15,30.

Otto itinerari fatti di passi e di soste per guardarsi intorno e raccogliere emozioni, guidano il lettore a conoscere cantoni, edicole e dipinti murali religiosi della località, senza tralasciare i tempi di percorrenza. Otto itinerari che si sviluppano fra i sentieri del patrimonio religioso devozionale delle Parrocchie di Valle Mosso, Croce Mosso e Campore-Falcero.

A far da ciceroni, con un fermo immagine a fine febbraio del 1955, sono gli operai del turno ‘dalle sei alle due’ della filatura Simone, attiva in quegli anni in località San Rocco. Sono loro a raccontare che lungo i sentieri della vita quotidiana, i sentieri del lavoro che raggiungono le fabbriche, “a j’é Madòne an tucc ij cantun” ci sono ovunque segni della devozione popolare, a conferma che la nostra civiltà è intrisa di religiosità. Ogni sentiero inizia e finisce con un’edicola, e là dove non c’è più traccia, si scopre che una cappella è stata abbattuta per far posto ad un posto auto o all’ampliamento di un’abitazione.