La Comunità di Sordevolo è in lutto per la morte di Annalisa Livorno, mancata ieri domenica 6 novembre all'affetto dei suoi cari. Annalisa aveva appena 41 anni ed era molto conosciuta in paese, dove si adoperava anche come volontaria nell'Associazione Teatro Popolare.

"Non ci sono parole per quanto è accaduto - commentano dall'associazione - , è una tragedia infinita. Annalisa mancherà a tutti noi".