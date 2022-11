Scontro tra due auto sulla SP tra Occhieppo e Muzzano FOTO

Nel pomeriggio di oggi 7 novembre, due autovetture si sono scontrate in un tratto di strada, la provinciale che da Occhieppo va a Muzzano, a striscia continua, impattando violentemente. Sul posto per gli accertamenti del sinistro e per regolare la viabilità si sono portati gli Agenti della Polizia Stradale. Al momento non sono note le condizioni dei conducenti soccorsi.

La carreggiata, invasa da detriti e da liquido viscido, è stata bonificata dal personale SA Sicurezza e Ambiente, tutt'ora all'opera. Traffico rallentato fino alla completa messa in sicurezza del tratto interessato.