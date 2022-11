Cossato: Nota un sacco nero sospetto e chiama i Carabinieri. All'interno la carcassa di un capriolo

Stava passeggiando in via Castellengo a Cossato, nei pressi dell'area picnic, quando ha avvistato un sacco nero sospetto. Nel tentativo di aprirlo per capire cosa ci fosse all'interno, e in attesa dei Carabinieri chiamati sul posto per gli accertamenti, dopo lo spavento, la macabra sorpresa. Nel sacco la carcassa di un capriolo eviscerato e gettato come spazzatura. Il Comune, interpellato, si è preso in carico il recupero e lo smaltimento dell'animale.