E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi lunedì 7 novembre: una bombola di acetilene ha preso fuoco in un'abitazione a Cerrione.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco per la sua messa in sicurezza, che però come prevede la procedura in questi casi è stato molto complesso.

Il fatto, fortunatamente, non sembra abbia provocato danni a cose o a persone.