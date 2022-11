Weekend Plus “Tu sei Felice”?

Energia, positività, voglia di esserci, di vivere e raccontarsi e poi una domanda… tu sei felice ? Questa è la domanda stampata sulla felpa di una sessantina di giovani di Biella, Vercelli, Torino, Genova, Codogno e Mestre nell’evento organizzato dalla Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Biella.

In una giornata dal cielo terso e luminoso, ragazzi e ragazze di queste comunità hanno percorso le vie del centro città danzando, mimando e chiedendo alle persone… se fossero felici. Sulla e della felicità nel corso dei secoli hanno ragionato e scritto filosofi e uomini di cultura di tutto il mondo e, come spesso accade, lo scopo della domanda non necessariamente ed immediatamente è quello di trovare la risposta, semmai quello di aiutarci ad attivare in noi una riflessione, un percorso che ci porti a diventare sempre più consapevoli dei nostri stati d’animo, delle motivazioni e delle radici profonde alle quali attingono.

Per chi è più informato e attento la realtà giovanile locale, per quanto sembri sana non lo è, e non lo è da diversi anni, ricordo un concorso di più di vent’anni fa per sensibilizzare i giovani sulla dipendenza dell’alcol, vinse lo slogan “piantla lì pataluc” , smettila sciocco , riferito chiaramente al bere. Da allora le cose non sono molto cambiate, anzi, dalla pandemia in poi alcuni disagi giovanili si sono ulteriormente acutizzati trovando terreno fertile in un malessere adolescenziale e giovanile già presente. Non dobbiamo avere una visone pessimista della questione, ma nemmeno evitare di essere realisti ed avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome.

I ragazzi delle nostre chiese sono giovani normalissimi, con tutto ciò che l’essere giovani ci si porta dietro e dentro: preoccupazione per il presente, sfide per il futuro, conflitti personali, famigliari, relazionali, necessità di scoprire il proprio ruolo e senso nella vita, ma con tutto questo fardello, il “come” e il “con chi” lo vivono fa e continua a fare differenza.

La chiesa, sia essa evangelica o di altra denominazione quando è tale è comunità, famiglia di persone che condividono non solo un luogo dove incontrarsi per pregare e fare attività, ma prima ancora spazio di condivisione delle rispettive vite con tutto ciò che la quotidianità si porta dietro: sfide, dubbi, problemi che sono comuni a tutti, dove però la chiave di lettura del presente e del futuro è la fede in Gesù e nelle Bibbia, perché in Lui e nelle sue parole sono contenute tutte le declinazioni dell’amore di Dio per ognuno di noi. E’ la relazione con Gesù che ci apre alla relazione con gli altri, è la scoperta dello Spirito Santo che ci sprona ad aprirci alla scoperta degli altri, è quando Dio diventa lo specchio e unità di misura con il quale ci guardiamo e misuriamo che scopriamo realmente chi siamo poiché è partendo da questa consapevolezza che possiamo attivare in noi un reale cambiamento e una conversione della nostra vita. Il materialismo, l’edonismo e l’egoismo che pervade e scorre nella cultura e società moderna da anni ci propone e propina surrogati e alternative alla verità che libera illudendo le persone che solo così si è felici, invece più ci si “nutre” di quelle cose e più da quelle cose si diventa schiavi.

Sei felice ? Questa è la domanda che questi ragazzi hanno rivolta e alla quale sin da subito sarebbe saggio che ciascuno di noi cercasse di rispondere. Gesù è certamente pronto ad essere invitato ad entrare nella nostra quotidianità per iniziare qualche cosa di nuovo, per essere la risposta ai tanti “se” ed ai tanti “ma” che ci portiamo dentro. Ecco, io sono alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Apocalisse 3:20 Invitare Gesù a far parte della vostra vita, a non esserne escluso, tagliato fuori, è certamente il primo passo verso la vera felicità che non sarà mai assenza di problemi o difficoltà, ma certamente un modo differente di affrontarle, non più da soli, ma con Lui e la Sua consolazione, con altre persone che come noi hanno creduto e continuano a credere che Gesù sia risorto e vivo e per questo motivo in grado di trasformare i cuori e le vite come ha trasformato la mia tanti anni fa e oggi, tocca a te!