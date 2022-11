Truffe agli anziani, i Carabinieri proseguono con la campagna di informazione

Nei giorni scorsi, in Mottalciata, Gifflenga e Massazza con l’ausilio della Stazione Mobile, i militari della Stazione Carabinieri di Mottalciata in Salussola hanno raggiunto la popolazione anziana consegnando copia dell’opuscolo sulle truffe e i furti in danno di persone anziane. Dialogando con loro, hanno richiamato alcune regole, semplici ed essenziali per evitare il rischio di essere raggirati, invitandoli a non esitare a contattare, per qualsiasi necessità, i Carabinieri tramite il 112.

Nei prossimi giorni i militari della stessa Stazione Carabinieri, proseguiranno tale attività di prossimità ed informazione, sempre con l’impiego della Stazione Mobile, raggiungendo i restanti comuni della loro giurisdizione (Villanova B.se e Castelletto Cervo).