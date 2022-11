A Benna nuove date per lo sportello del cittadino

A Benna torna lo sportello per il cittadino.

In questi giorni, sabato 5, ha riaperto il servizio. Le prossime nuove date saranno sabato 3 dicembre, il 14 gennaio e il 4 febbraio, quando, presso gli uffici comunali, i consiglieri saranno disponibili dalle 10 alle 12 a turno, suggerimenti, informazioni, reclami e segnalazioni.

Obiettivo del Comune è fare percepire ai cittadini che la “casa comunale” non è un’entità lontana e astratta, accessibile solo al sindaco, ai consiglieri e agli assessori (a maggior ragione se si vive in una piccola realtà come Benna): lo “Sportello del cittadino” vuole essere un servizio che mira a instaurare ascolto e dialogo con tutti. Non offre dunque solo la possibilità di segnalare disservizi o problemi di varia natura presenti sul territorio, ma anche l’opportunità di avere delucidazioni sulle questioni comunali riguardo le quali il cittadino reputa di non essere abbastanza informato. Lo sportello è inoltre uno spazio aperto per poter dare suggerimenti e idee, che verranno poi analizzati in modo da vagliarne la fattibilità.