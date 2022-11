Alla Speranza di Cossato è stata celebrata la messa in ricordo delle vittime del Tempio crematorio

Anche quest’anno il comitato di A Casa Con Me ha organizzato un evento commemorativo per ricordare tutte le vittime coinvolte nello scandalo del forno crematorio di Biella gestita al tempo da Alessandro Ravetti titolare della Socrebi. Chiusi nel nostro dolore e frustrazione nel non avere ancora ottenuto giustizia nella giusta misura, Il Comitato di A Casa Con Me è riuscito ad organizzare una messa commemorativa.

E’ doveroso ringraziare per la sua disponibilità e conforto della Parrocchia Di Gesù Nostra Speranza di Cossato (BI), che ha spalancato le sue porte ospitandoci per celebrare con una messa alle ore 18 di Sabato 5 Novembre, ricordando i nostri cari e donando speranza e conforto a noi familiari .

“Nel suo intervento don Paolo ci ricorda : “Il serpente c’è sempre, ovunque “ ma sta al nostro amore non farci sopraffare dal male ,l’amore vince sempre “ I referenti tramite Laura Attena ringraziano per la numerosa partecipazione, non solo dei parenti delle vittime iscritti al comitato ma anche persone della comunità di Cossato che in questo giorno di celebrazione si sono strette attorno a noi dimostrando affetto e comprensione!

Dopo la messa ,come da tradizione è seguito un aperitivo tra parenti. Sono momenti dedicati anche a noi vittime, momenti per metterci a confronto, momenti di cui noi tutti abbiamo bisogno per sentirci meno soli in questa battaglia verso la giustizia.

Auspichiamo che l’anno prossimo questa commemorazione possa tornare al Duomo di Biella, come dovrebbe essere, essendo che Biella e’ capoluogo di provincia e i fatti accaduti sono nel medesimo territorio.