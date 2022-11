A Crevacuore giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con inaugurazione della lapide salvata dalla distruzione, FOTO

A Crevacuore nella mattina di oggi domenica 6 novembre si è svolta la cerimonia in quanto è tornata esposta sulla facciata del Municipio la lapide salvata dalla distruzione. E l'occasione è stata data dai festeggiamenti della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Prima del discorso ufficiale, il sindaco Ermanno Raffo ha dato il benvenuto a nome dell’Amministrazione Comunale alle Autorità presenti: il Senatore Enrico Borghi, il Consigliere in rappresentanza della Provincia di Biella e del Comune di Valdilana, Carlo Grosso, i Sindaci di Ailoche, Guardabosone, Coggiola, Curino, Portula, Postua, Pray, Sostegno il Rappresentante dell’Unione Montana Valsesia la Dr.ssa Franca Tancredi, Prefetto di Biella, il Luogotenente della Stazione di Crevacuore, Salvatore Casedda il Presidente dell’ANPI Valsessera, Claudio Martignon, i rappresentanti della sezione Valsesiana Alpini, dei Gruppi Alpini di Crevacuore e Pray, della sezione Bersaglieri Vallesessera il Gruppo A.I.B. di Azoglio-Protezione Civile per l’assistenza.

"Grazie per avere accettato di condividere con la nostra Comunità questa importante cerimonia - ha esordito dunque il primo cittadino -. Ed un ringraziamento particolare va ai famigliari del professor Ero Fogli, che hanno fortemente voluto riportare a Crevacuore la lapide insieme ad altri documenti ritrovati e custoditi con grande cura. Grazie a Sandra Bertone, nostro Consigliere Comunale, che ha fatto da tramite per il “ritorno a casa” di questo prezioso ricordo storico. L'autorizzazione al restauro della lapide con la sua posa a lato dell'ingresso principale del Municipio di Crevacuore è stata concordata e concessa in tempi molto rapidi dalla Soprintendenza. Il restauro è stato eseguito dalla restauratrice Alessandra Raffo, che gratuitamente ha prestato la propria sapiente opera". I

Il sindaco nel suo discorso ha poi proseguito ripercorrendo la storia della lapide.

"Ricordo che era parte di un monumento realizzato nel 1919, dall'allora Amministrazione Comunale in ricordo dei Caduti della prima guerra. Il monumento venne distrutto ad opera di squadre dei nascenti fasci di combattimento che nell’agosto del 1922 avevano devastato in Valsessera i monumenti dedicati dai Comuni ai Soldati caduti in guerra. Il professor Ero Fogli, ai tempi maestro elementare a Crevacuore, ritrovò la lapide, la custodì e se ne prese cura. Ed oggi, un secolo dopo, in occasione dei festeggiamenti della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, finalmente è possibile rendere fruibile alla cittadinanza questa preziosa testimonianza e perpetuare il ricordo dei giovani crevacuoresi caduti nella prima guerra".

Sulla lapide è scritto "Nel nome dei morti i sopravvissuti giurano l'ultima battaglia (e questa scritta è stata parzialmente obliterata) per la giustizia umana e la vittoria del lavoro”. Mi associo con tutto il cuore a questo giuramento, mutuando alcune toccanti frasi di papa Francesco così tristemente attuali: Mai più guerre, mai più morti, mai più violenze, mai più dittature, oppressioni, intolleranze, prevaricazioni, egoismi, paure. Mai più catene alla libertà. Quanta sofferenza, quanta devastazione, quanto dolore ha portato e porta l’uso delle armi! Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza! E oggi più che mai ribadisco: Soltanto la via dell’incontro e del negoziato, può superare la cieca contrapposizione".

Il primo cittadino ha anche proceduto con la lettura dell'elenco del Caduti:

Agliaudi Francesco, Gibba Mecco Alessandro, Aimone Arturo, Lucchino Matteo, Aimone Gin,o Lucchino Pietro, Anselmetti Primino, Manica Giuseppe, Barberis Fiorenzo, Menada Silvio, Bianchetti Aurelio, Pratta Annibal,e Botto Gino, Pensotti Giuseppe, Botto Giacomo, Pratta Giuseppe, Bordone Albino, Pela Umberto, Biella Angelo, Rava Giacinto, Ceretti Luigi, Ricciotti Francesco, Ceretti Pietro, Sandretti Giovanni, Costanza Giuseppe, Secchi Dante, Demarchi Giuseppe, Stefanoli Luigi, Duccini Riccardo, Tonella Romolo, Doni Donato, Turlo Remigio, Fava Frera Federico, Venara Florindo, Garlanda Silvio, Zaninetti Alessandro, Galoppo Fortunato, Zaninetti Secondo.