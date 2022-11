Per il 4 Novembre a Sordevolo anche una poesia dei bambini

Nella giornata di oggi, domenica 6 novembre, il Gruppo Alpini di Sordevolo si è unito alla ricorrenza del 4 Novembre presso il monumento ai caduti.

In presenza del Sindaco Alberto Monticone, dell'amministrazione comunale, dei Carabinieri Forestali, e del Gruppo Alpini di Sordevolo, i bambini della scuola primaria hanno letto i nomi dei caduti per la Patria ed in loro memoria una breve poesia.