Splendor Unipol Sai/MB Line corsara a Collegno e Capolista con Vigliano , Cade a Ivrea Splendor Catto/Bau'

Vittoria e primato per la formazione Cossatese Unipol Sai/ MB Line che sbanca Collegno con un perentorio 5 a 1 al TT Enjoi e va a braccetto con Vigliano in attesa della partitissima di Venerdì alla Leonardo da Vinci di Cossato in un derby che si preannuncia caldissimo.

Per UnipolSai/ MB Line due vittorie a testa per Riccardo Trevisan e Michele Capodiferro e una per Gabriele Pronesti', esce invece sconfitto nel proprio incontro Matteo Bianchetto.

Cede invece a Ivrea lo Splendor Catto/Bau',5 a 1 il risultato per gli eporediesi con l unico punto dei Cossatesi realizzato da Luca Casanova .

Il campionato riprende nel fine settimana con l attesa sfida fra Splendor e Vigliano che si scontrano a Cossato alle 20.45 per la supremazia del girone b.In contemporanea sempre alla Leonardo da Vinci la formazione Catto/Bau' incrocerà il TT Enjoi Collegno.