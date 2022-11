Sci Club Biella pronto per la nuova stagione

Riparte la stagione agonistica invernale 2022/23 e con essa l'attività dello Sci Club Biella.

La società è impegnata da sempre nella promozione dello sci agonistico e degli sport invernali e preparerà i ragazzi nei vari circuiti regionali e nazionali delle gare che si svolgeranno da dicembre ad aprile. Quest' anno lo staff tecnico è composto da Patrizia Cavagna, Andrea Delleani, Andrea Cerruti, Mattia Delleani che seguiranno gli atleti dai baby alla categoria giovani.

Verrà riproposto il corso di avviamento a maestro di sci che lega l'agonismo al test di selezione con un mix di giornate di allenamenti su archi di curva, gare di slalom gigante e giornate con istruttori nazionali. Il sodalizio biellese organizzerà il 4 gennaio 2023 a Bielmonte una gara di slalom gigante valida come RI denominata 2°Coppa Biella Città Alpina a cui parteciperanno circa 140 atleti della circoscrizione Bi/Vc/Canavese promuovendo il territorio e i valori ambientali di rispetto dell'ambiente montano.

Cambiamento climatico, sociale ed economico stanno condizionando l attività di tutti gli attori che operano in ambito alpino ed è per questo motivo che lo S.c.Biella ha sempre supportato i suoi atleti con aiuti per allenamenti, trasferte, trasporti, piste e materiale ed anche in questa fase di difficoltà farà la sua parte per aiutare le famiglie.

Questo orientamento è stato reso possibile dagli aiuti economici e dalla fiducia accordataci dalla F.I. S.I. ,dai nostri sponsor e soprattutto dalla Fondazione C.R.Biella che continuano a sostenerci

Per ulteriori informazioni info@sciclubbiella.it