Quarta di Campionato: “Su Nuraghe Calcio Biella” vince 4-1 contro “#Escile Team”

Quarto successo consecutivo per “Su Nuraghe Calcio Biella”, con la vittoria 4-1 conseguita contro “#Escile Team” formazione allenata da Andrea Marchese e diretta Christian Cinellato. Incontro corretto, ben arbitrato da Aniceto Licheri, decano e istruttore degli arbitri. In campo due formazioni di livello, con i vittoriosi atleti allenati da Roberto Geromel e coordinati da Gaspare Carmona. Vittoria netta con quattro gol messi in rete rispettivamente dal capitano Edoardo Ceria, Gabriele Giusio, Nicholas Ezio Quaregna e Alessandro Scanzio.

Interessante la prossima quinta giornata con “Su Nuraghe Calcio Biella” a sfidare in casa il “Real Maggese”. Entrambe le formazioni sono a punteggio pieno, affiancate nella classifica provvisoria del girone “B” del campionato provinciale di calcio a 7, categoria “open”, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva, presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Appuntamento domani, Lunedì 7 novembre alle ore 21: a Vigliano Biellese per la disputa della quinta giornata presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1.