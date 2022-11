Prima sconfitta stagionale per la SPB Ilario Ormezzano Sai

Arriva la prima sconfitta stagionale per la SPB Ilario Ormezzano Sai, nello scontro diretto contro l’Ascot Lasalliano. Un andamento alternato della gara, coi biellesi che si impongono nei primi due set giocando una bella pallavolo e riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari. Dal terzo set le parti si invertono ed è Lasalliano a spingere molto forte e a commettere pochissimi errori, cosa che si rivela fatale per la SPB che perde i restanti parziali e la partita.



“Torniamo a casa amareggiati - dice il centrale Tommaso Debenedetti -. Perché quando vinci i primi due set e poi perdi la partita è normale che sia così. Loro sono stati più bravi di noi a gestire i momenti di difficoltà e hanno giocato una partita strepitosa sotto ogni punto di vista. Ora l’unica cosa da fare è lavorare ancora in palestra per essere ancora più pronti nelle prossime gare che ci aspettano.”

Un punto che consente comunque ai biellesi di rimanere al comando della classifica, ma la squadra di coach Di Lonardo sicuramente saprà studiare gli errori fatti in questa partita e trasformarli in punti di forza con l’allenamento.

Ascot Lasalliano - SPB Ilario Ormezzano Sai 3-2

Parziali: 21-25; 23-25; 25-18; 25-23; 15-11.

Tabellino: Brusasca 0, Cravera 18, Debenedetti 6, Frison D. 16, Frison E. 3, Gallo 0, Marchiodi 7, Ricino 0, Scardellato 21, Sganzetta 2, Ujkaj 4. Libero Vicario.