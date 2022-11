Buona vittoria per la SPB Esso Maxemy, 3 a 1 a Novara

SPB Esso Maxemy esce vittoriosa per 3 a 1 dalla trasferta a Novara contro la Fielmann Novara. Una buona prova di Bottigella e compagni, che riescono a conquistare il primo set e poi a riprendersi subito dalla sconfitta del secondo parziale per chiudere la partita.

“Una partita alla nostra portata - dice lo schiacciatore Giacomo Bottigella -. Giocata con relativa tranquillità da parte nostra, a tratti forse troppa. Avremmo potuto chiudere 3 a 0 con un po’ di attenzione in più e si può sempre migliorare sotto tanti punti di vista. Siamo comunque riusciti a vincere con dei buoni parziali, ci siamo divertiti e ovviamente vincere aiuta a vincere e il morale ne esce rafforzato.”

Terza vittoria per la SPB Esso Maxemy, che si porta a 9 punti e al quinto posto in classifica. Quest’anno la Serie D è molto equilibrata, con tante squadre in pochi punti, quindi tutte le partite sono divertenti ed avvincenti da vedere e da giocare.

Vi aspettiamo in palestra per i prossimi impegni!

Volley Novara - SPB Esso Maxemy 1-3

Parziali: 20-25; 25-22; 17-25;20-25.

Tabellino: Badini 0, Bottigella 20, Maio 4, Mazzoli 15, Pelle Pozzi 8, Pelle 7, Rege 6, Spinello 6. Liberi Pelosini, Ressia. NE: Rolando, Sarasino.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Serie D con tutti gli impegni della SPB Maxemy: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/40509 .