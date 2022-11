Bonprix TeamVolley non ce la fa e perde contro Alba. 0-3 il risultato

Il bonprix TeamVolley non riesce proprio a trovare la strada per risollevarsi dai bassifondi della classifica del campionato di Serie B2. Ieri sera, al palasport di Lessona, le biancoblù di coach Fabrizio Preziosa hanno incassato un altro 3-0 per mano di Alba. Il match ha fatto registrare un passo indietro rispetto alle ultime uscite di Diego e compagne, con la componente psicologica che inizia, evidentemente, a pesare e a condizionare quella tecnico-tattica.

Nei momenti di difficoltà il sestetto biellese non riesce ad esprimersi al meglio e a contenere il numero di errori, regalando all'avversario di turno un vantaggio che poi è difficile recuperare, pur con sacrificio e buona volontà. E dire che lo staff tecnico le sta provando davvero tutte per colmare quel gap che sembra dividere il bonprix TeamVolley dalle squadre meglio piazzate in classifica.

"Sembra" perché le biancoblù hanno sempre dimostrato di poter tenere il campo contro chiunque, ma manca ancora quel guizzo, al momento giusto, per indirizzare la gara nella direzione migliore.

Le parole di coach Preziosa compendiano il momento di difficoltà che sta attraversando la sua squadra: «È una situazione molto delicata, nel senso che purtroppo siamo attori del nostro film: cerchiamo di preparare la partita per giocarla in un certo modo, e in alcune azioni si vede anche che abbiamo le qualità per farlo, poi, proprio mentre cerchiamo di cambiare l'inerzia del match, succede sempre qualcosa che fa saltare i piani. A quel punto si innesca un effetto domino di errori che poi non riusciamo più a controllare. Questa sera abbiamo provato anche a fare diversi cambi nel sestetto iniziale e a ruotare quasi tutto il roster ma non siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa per alzare il livello della prestazione. Rispetto all'avversario non ci manca tanto, sono la singola palla, la singola incertezza difensiva, l'invasione sull'attacco out delle altre, la battuta in rete, tutte situazioni che ci tagliano le gambe quando proviamo a mettere la testa fuori».

«Ora - continua Fabrizio Preziosa - è un problema di testa, e non se ne esce da soli: non è il singolo giocatore a poter sovvertire la situazione quanto la collaborazione tra tutti loro nella costruzione del sistema di squadra, mettendo in pratica quello che proviamo in allenamento. Spesso e volentieri ci complichiamo la vita proprio quando a livello individuale iniziamo a non fare le cose che abbiamo allenato durante la settimana, il risultato è che il singolo destabilizza l'intera squadra, perché poi, a rotazione, tutti i giocatori iniziano a non fare ciò che dovrebbero, e salta tutto. Dobbiamo trovare insieme il modo per reagire, anche se in questo momento non è facile. Ci aspetta una partita importantissima a Rivarolo Canavese e dobbiamo assolutamente presentarci a quell'appuntamento nella condizione psico-fisica e tecnica giusta, cambiare atteggiamento di squadra, lottare, sacrificarci, soffrire e soprattutto aiutarci a vicenda».

In avvio, il bonprix TeamVolley si presenta al pubblico di casa con un sestetto totalmente inedito: Boggio, Riccardi, Filippini, Diego, Biasin e Cimma. L'inizio del match è equilibrato, fino al primo timeout chiamato da coach Preziosa sul 12-10 per Alba. Al ritorno in campo muro di Alba su Diego (13-10) e un ace portano le ospiti sul +4, 14-10. Diego e Boggio provano a ricucire, ma sul 17-13, dopo un attacco di Filippini che si infrange sulla rete, lo staff biancoblù ferma nuovamente il gioco. Due punti consecutivi di Jasmine Riccardi riportano sotto il TeamVolley e questa volta è la panchina albese a prendersi il minuto di sospensione. Sul 17-18 esterno, doppio cambio: Valsecchi per Boggio e Zatta per Riccardi. Muro difesa del TeamVolley e parità a 18, ma sono ancora le ospiti a riprendere immediatamente il comando del match: Alba sbaglia la battuta (20-22) e poi veleggia incontrastata fino alla fine del set, che vince 25-20.

Inizio della seconda frazione all'insegna dell'equilibrio, poi, sull'8-5 per Alba arriva il primo timeout di coach Preziosa. Filippini firma il punto del 9-12 con una ricezione in bagher che va a cadere nel punto giusto del campo avversario, ma poi Boggio batte in rete e fa un favore al sestetto ospite, che ringrazia e non si fa intenerire: sul +6 esterno (17-11), nuova sospensione per lo staff laniero. Purtroppo non cambia nulla, Alba fa ancora in tempo a mettere fuori una battuta, ma poi scappa via con la complicità del TeamVolley. Il set si chiude sul 25-12 per le cuneesi.

In apertura di terzo parziale si registra un buon turno in battuta di Galliano con Alba che però rimette subito le cose a posto. Parità a 3 e poi un ace di Matilde Naddeo riporta avanti le ospiti. Nuova parità a 5, Bibi Biasin mette a terra il punto del 6-5 ma capitan Diego sbaglia la battuta. Ancora Biasin trova lo spiraglio giusto per bucare il muro avversario (7-7), ma Riccardi vanifica tutto battendo in rete. Un ace di Noemi Marsengo porta Alba sul 10-7. Timeout Preziosa. In campo Levis al posto di Biasin e pochi minuti dopo Martina Spinello rileva Chiara Cimma. Due ace consecutivi di Alessia Boggio fissano il punteggio sul 13-15. Sul 17-19 a firma Giorgia Zatta, la panchina ospite chiede la sospensione. Galliano segna il punto del 18-20 ma il sestetto ospite non si fa sorprendere e chiude il conto con un pallonetto di Naddeo: sul tabellone del palasport di Lessona si legge 25-20 per Alba.



BONPRIX TEAMVOLLEY - L'ALBA V EGEA ALBA 0-3

Parziali: 20-25, 12-25, 20-25

TeamVolley: Cimma (L), Zatta 5, Galliano 10, Gualinetti ne, Peruzzo ne, Levis, Filippini 2, Diego 6, Boglio, Valsecchi, Boggio 3, Riccardi 3, Spinello (L2), Biasin 4. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.

Alba: Naddeo 17, Angelini ne, Cattaneo 6, Otta ne, Barroero 9, Lori ne, De Michelis 3, Marsengo 11, Alessandria 12, Lazzarin, Mandrile (L), Bolognesi ne. Allenatore: Diego Boschini. Assistente: Andrea Viola.