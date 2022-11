Pichetto in Egitto con Premier Meloni per affrontare il tema dei cambiamenti climatici

ll ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto accompagnerà, domani 7 novembre, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla 27° Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

La COP 27, che si svolgerà a Sharm el Sheikh, in Egitto, dal 6 al 18 novembre, e' l'appuntamento più importante dell’anno nel quadro dell’azione multilaterale di contrasto al riscaldamento climatico, nel cui contesto l’Italia svolge tradizionalmente un ruolo particolarmente attivo e costruttivo.

Più in particolare, il Ministro Pichetto tornerà a Sharm el Sheikh dal 13 al 14 novembre per presenziare all’apertura del segmento ministeriale dei lavori, al fine di dare impulso ai negoziati sui diversi dossier in discussione e per partecipare sia ad alcune importanti attività organizzate dalla Presidenza egiziana, sia ad altrettante iniziative che si svolgeranno presso il Padiglione Italiano.



La presenza alla Cop 27 del Premier Meloni e del Ministro Pichetto confermano il ruolo attivo del nostro Paese su tutte quelle tematiche che, in piena sintonia con i nostri Partner europei, si ritengono di elevata priorità nel quadro delle azioni per contrastare il riscaldamento del pianeta. Presupposto fondamentale sarà quello di salvaguardare gli importanti obiettivi climatici raggiunti lo scorso anno anche grazie al ruolo svolto dall’Italia in quanto Presidenza del G20 e co-partner della Gran Bretagna nell’organizzazione della COP 26 di Glasgow.