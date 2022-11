Avventure tra le pagine: leggiamo al Museo del Territorio Biellese

“Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo” è il grande evento diffuso e promosso da Kid Pass che coinvolge musei e spazi culturali italiani, con tante attività sul tema della letteratura.

L’appuntamento è per venerdì 11 novembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Per l’edizione di quest’anno il Museo del Territorio Biellese propone una novità. In collaborazione con la sezione Ragazzi della Biblioteca Civica e Opificio dell’Arte, si metterà in pratica un nuovo approccio, in cui saranno giovanissimi attori a interpretare le letture selezionate per coinvolgere i partecipanti.

Le famiglie vivranno un pomeriggio in cui la gentilezza sarà il tema centrale che verrà presentato attraverso i testi scelti dalla Biblioteca Ragazzi e accostato ad alcuni oggetti presenti nelle collezioni museali archeologica e storico-artistica.

Verranno formati tre gruppi di lettura:1) dai 5 ai 7 anni;2) dagli 8 ai 9 anni;3) dai 10 ai 12 anni.I tre gruppi, in compagnia dei genitori, saranno condotti in un viaggio narrativo, con una logica virtuosa di scambio emotivo e culturale.Un evento gratuito per accompagnare le famiglie alla scoperta dei tesori del museo e del piacere della lettura partecipata.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (entro giovedì 10 novembre).

Info e prenotazioniTel: 015-2529345Mail: museo@comune.biella.it