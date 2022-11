Alla Biblioteca Civica “Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro”

Quando: giovedì, 10 novembre, 2022 – dalle 18:00 alle 20:00

Dove: Biblioteca Civica di Biella, Piazza Curiel 13

Descrizione: Andrea Franzoso presenta il volume “Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro” (De Agostini Editore).

Modera l’incontro Enrico Martinelli, Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese.

Daniel vive a Quarto Oggiaro, periferia di Milano. In famiglia il clima è teso, pochi soldi e continui litigi. Cresce nei cortili delle case popolari, ama il calcio e in campo è il più forte, tanto che a dieci anni gioca con la maglia dell'Inter. Le aspettative su di lui sono altissime, e non vuole deluderle. Ma il sogno di diventare un calciatore famoso è infranto per sempre quando, durante una partita Daniel, manca il goal decisivo. Alle medie Daniel è un bullo temuto da tutti, carico di rabbia e aggressività. Sente che l'unico modo per guadagnarsi il rispetto è incutere paura e non temere niente, neanche di fare un colpo in banca. E infatti, lui le rapine arriva a farle per davvero, finché finisce al Beccaria, il carcere minorile. È considerato un ragazzo perduto, irrecuperabile. A segnare la svolta, l'incontro con don Claudio, il cappellano del carcere. Daniel viene affidato alla sua comunità, che accoglie i "ragazzi difficili", e lentamente impara a guardare le cose da una nuova prospettiva...

Evento in collaborazione con Solidarietà e Lavoro e Orizzonti Creativi APS ETS.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.