Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Novara è intervenuta intorno alle 16 del 5 novembre sulla 211, in località Camerino, per un incidente stradale che ha coinvolto una autovettura andata fuori strada finendo in un fosso. La squadra, oltre a mettere in sicurezza il mezzo, ha aiutato il personale del 118 per estrarre le due persone dall'abitacolo.