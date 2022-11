Ancora furti nel Biellese. L'ultimo è stato denunciato ai Carabinieri ieri sera sabato 5 novembre a Sostegno, dove ignoti si sarebbero introdotti nella casa parrocchiale attraverso una finestra lasciata aperta.

Per fortuna il bottino non risulta essere importante: secondo quando emerso dalla ricostruzione dei fatti, i ladri avrebbero portato via solo una medaglietta di esiguo valore.