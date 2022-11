Ieri sera, sabato 5 novembre, intorno alle 22, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Sandigliano, in via XXV Aprile, per una fuga di gas.

A provocarla è stata una persona che, facendo manovra con l'auto, ha inavvertitamente colpito il tubo di un'abitazione della zona.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente e hanno contattato dei tecnici del gas che hanno aggiustato la tubatura.