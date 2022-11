Protezione Civile, formazione: 30 volontari abilitati all'utilizzo in sicurezza delle motoseghe

I cambiamenti climatici e l'eccezionalità degli eventi meteorologici che ne derivano causano spesso problemi di dissesto idrogeologico, alluvioni e frane principalmente, che richiedono l'intervento dei volontari della Protezione Civile chiamati spesso ad operare per sgomberare alberi abbattuti dal vento o trascinati via dall'acqua avvalendosi di motoseghe e decespugliatori. Ma utilizzare attrezzature del genere non è un gioco: si tratta di uno strumento cui sono associati rischi e conseguenze molto gravi che rendono indispensabile, da parte del datore di lavoro, in questo caso il sistema di Protezione Civile, informazione e formazione dei lavoratori incaricati all'uso di attrezzature specifiche. Per questo motivo il Coordinamento Territoriale delle Organizzazioni di Protezione Civile di Vercelli ha organizzato un corso teorico-pratico per abilitare una trentina di operatori all'utilizzo corretto di queste attrezzature. Docente del corso il Geometra Claudio Fantino, esperto formatore in materia di sicurezza, che nella prima parte del corso ha illustrato le componenti meccaniche e funzionamento della motosega, la sua manutenzione e affilatura, ponendo l'accento sui dispositivi di Protezione Individuale e le misure di sicurezza, descrivendo infine le varie tipologie di taglio (abbattimento, sramatura, sezionamento ecc.).

Nella seconda parte della giornata, presso il Presidio di Protezione Civile di via Borasio, i corsisti hanno avuto modo di assistere a dimostrazioni di utilizzo delle motoseghe in diverse condizioni e mettere in pratica le procedure affrontate dal punto di vista teorico, tramite esercitazioni individuali in situazioni più o meno complesse.

Al termine di questo impegnativo percorso formativo a tutti i volontari è stato rilasciato un un attestato di partecipazione che certifica il rispetto dei requisiti previsti dalle normative, pronti ad intervenire in maniera tempestiva e in sicurezza al servizio della collettività.