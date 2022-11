Green School, alla Burcina l'atelier del bosco per i bambini

Ha riaperto la Green School, ospitata nei locali della Riserva naturale Parco Burcina "Felice Piacenza" messi a disposizione dall' Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Il progetto nasce da un Bando della Regione Piemonte (Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) che ha permesso l'attivazione della scuola: un luogo di formazione, di ritrovo, di scambio ma anche di intrattenimento per diffondere la cultura delle piante, del verde e dell'ambiente...

Il prossimo laboratorio degli Atelier è in programma domenica 13 NOVEMBRE alle ore 15 "EDUCARE ALL'ARTE, IL FAGGETO di G. Klimt".

La finalità di questo laboratorio? far conoscere ai bambini la Storia dell'arte...con gli occhi spalancati e pieni di meraviglia! In questa puntata saranno guidati attraverso la vita di Gustav Klimt, insieme, analizzeremo le sue opere principali e ci soffermeremo sull'amore per la natura, riprodurremo con svariate tecniche artistiche l'opera dedicata al bosco. Durata del laboratorio: circa un’ora. Iscrizioni: obbligatorie attraverso modulo online.

I prossimi appuntamenti.

Domenica 27 NOVEMBRE ore 15 "IL BOSCO DI LANA". Ideato per esercitare la motricità fine, acquisire la trasformazione del materiale e trasmettere l'esperienza antica della lavorazione a umido di questo prodotto con lane Biellesi, acqua e sapone di Marsiglia. Il bambino realizzerà pannolenci dai quali ritaglieremo foglie autunnali in tutte le loro diverse forme.

Per tutti, sia adulti che piccini, invece, il doppio appuntamento in vista del Natale. Sabato 3 e 17 Dicembre ore 10:00 "LUCI DI NATALE... laboratorio di terracotta per adulti e bambini" Il mini-corso è suddiviso in due incontri e vedrà la realizzazione di una lanterna in terracotta di pregiata argilla bianca. La sua luce suggestiva e il suo calore regaleranno agli ambienti un'atmosfera magica. Un prezioso manufatto, realizzato interamente a mano dall'allievo in totale autonomia e libertà creativa.

