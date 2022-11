Via dei Tigli a Biella, attenzione alle modifiche alla viabilità

Al fine di rendere più sicura la circolazione dei veicoli nella zona via dei Tigli, il Comune di Biella attraverso una ordinanza dirigenziale ha disposto modifiche alla viabilità.

In particolare, è stato istituito l’obbligo di svolta a destra per chi percorre via dei Tigli con direzione Nord-Sud, all’intersezione con via Piacenza e per chi percorre in uscita l’area di sosta prospiciente il cimitero con l’intenzione di immettersi in via Piacenza. Non solo. L'ordinanza prevede anche l'istituzione dell’obbligo di svolta a destra per chi percorre via dei Tigli all’intersezione con via Ivrea.