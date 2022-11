Seab: "sì" al turno pomeridiano, in caso di indisponibilità dei mezzi - Foto archivio newsbiella.it

Si terrà domani, lunedì 7 novembre, un nuovo incontro tra Seab, la società di raccolta e smaltimento rifiuti biellese, ed i sindacati per formalizzare l'introduzione del turno di raccolta pomeridiano, mai adottato dall'azienda.

“Dopo l'incontro di fine ottobre – dichiara il Presidente Gabriele Bodo Sasso - abbiamo preparato le bozze di accordo che i sindacati hanno già visto. La nostra proposta ai lavoratori è stata l'adesione volontaria, e 10 dipendenti si sono dichiarati disponibili”.

Il turno pomeridiano che Seab intende applicare è legato ai casi emergenziali di indisponibilità dei mezzi. “Il turno pomeridiano non sarà di prassi, - spiega Bodo Sasso - ma vogliamo regolare a livello sindacale questa situazione che potrebbe essere necessaria in casi di emergenza per rottura di mezzi. Allo stato attuale potrebbero essere sufficienti i dipendenti che hanno aderito, ma dobbiamo essere pronti e strutturati nel caso la situazione cambi”.