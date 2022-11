Domenica, 6 novembre, dopo la Messa delle 10.30 in Chiesa Marice, il Comandante dei Carabinieri della stazione di Valle Mosso informerà riguardo la sicurezza contro le truffe contro i cittadini in particolare contro le persone anziane. Anche chi non parteciperà alla funzione religiosa è invitato all'incontro a cui sarà presente anche il Sindaco Alfio Serafia.