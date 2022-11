Buona la prima, per le ragazze del Basket Femminile Biellese

Alla prima di campionato di Serie C le ragazze del Basket Femminile Biellese, anche quest'anno targate Bonprix, si sono presentate con un roster ricco di tantissime novità e facce nuove.

Alla partenza nel primo quarto però coach Bertetti, anche lui all'esordio in Bfb, si è affidato per quattro quinti all'esperienza delle giocatrici che lo scorso anno aveva portato avanti l'avventura di Serie B.Si è rivista in campo Trucano, risolti finalmente i problemi alla schiena che l'hanno tenuta ferma tutta la scorsa stagione, mentre è rimandato il rientro di Lambo, ancora ai box e assente da più di un anno. Ancora infortunata anche Habti.Capitan Gandini ha guidato nel quintetto base anche Lentini, Tombolato e Senesi. Fin dalla palla a due Biella provava a scappare, ma Nole riusciva sempre a rimanere in scia salvo poi arrivare alla fine della prima frazione 17 a 10 per le laniere.Nel secondo quarto le ospiti partivano forte, ricucivano e si portavano ad un solo possesso grazie a un gioco aggressivo e di anticipo. A metà quarto però le ragazze di coach Bertetti trovavano però le contromisure e piazzavano un parziale di 9 a 2, andando al riposo lungo avanti di 6.Equilibratissimo il terzo quarto dove nessuna delle due squadre riusciva a segnare più di 3 punti consecutivi. La logica conclusione era il pareggio nello score della frazione.L'ultimo periodo vedeva la Bonprix BFB partire ancora sul +6, ma le Torinesi avevano un guizzo che le portava nuovamente a -2. Biella, nel momento più difficile e delicato, reagiva e tornava a +7 a 3 minuti dalla fine, per chiudere poi 68 a 57.Bell'inizio dunque del campionato che sicuramente sarà più fisico e meno tecnico rispetto alla B dello scorso anno. Lo conferma anche coach Bertetti "Abbiamo patito l'aggressività e le mani avversarie continuamente addosso. A volte anche un po' troppo. Molto bene la reazione nel momento più complicato. Le ragazze si sono compattate e hanno applicato schemi ancora poco sperimentati. Alla fine sono state efficaci".

La forma fisica non è ancora di quelle ottimali e solo queste ultime settimane si sono aggregate tre giocatrici provenienti da Lettera 22 Ivrea. Anche loro, come molte giovani, devono perfezionare quanto stanno apprendendo e sicuramente ci sono ampi margini di miglioramento.Soddisfazione da parte della dirigenza. "Ottimo inizio" commentano "Era normale un po' di tensione per l'esordio, ma l'esperienza delle più anziane ha permesso di superare il primo impatto. Le giovani potranno fare esperienza. La grande soddisfazione per tutta la società è vedere nel roster della prima squadra giovani del 2006 2007 e 2008. L'età media è 18 anni. Segnale questo che negli anni si è ben seminato e si iniziano a raccogliere i frutti".

Il prossimo impegno sarà venerdì prossimo a Sozzagno, nel novarese, contro Cerrus Basket

BONPRIX BFB - BASKET NOLE: 68 - 57 (17-10/31-25/53-47).

Bfb: Ceria ne, Senesi 2, Peretti 8, Lentini, Bravarone 5, Trucano 11, Tombolato 17, Raga 2, Strobino ne, Gandini 23, Di Carlo, Rabbachin. All. Bertetti, ass.all. Riccini, ass.all. Merlo.