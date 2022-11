Aumento di capitale in Seab e fusione delle Atl tra gli argomenti in consiglio comunale lunedì a Biella

Torna a riunirsi il consiglio comunale a Biella.

L'appuntamento è lunedì 7 novembre alle 15. Prima saranno discusse alcune interrogazioni, quindi si proseguirà con l'ordine del giorno.

Si parlerà in particolare di aumento di capitale di Seab, piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, della fusione delle Atl e dell'Istanza di permesso di costruire in una porzione di terreno a Chiavazza e la valutazione in ordine alla sussistenza del pubblico interesse e assenso alla deroga richiesta.