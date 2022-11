Biella, dal Comune contributi "una tantum" alle associazioni

Con l’esplodere della pandemia da Covid -19 l’adozione, a partire dal 2020, di misure volte al contenimento del contagio, hanno fortemente limitato la possibilità di realizzare eventi aggregativi culturali e ricreativi nonché la pratica delle discipline sportive.

Le associazioni operanti nell’ambito culturale, ricreativo, degli eventi aggregativi e di promozione sociale nonché quelle operanti in ambito sportivo hanno dovuto pertanto limitare fortemente la loro attività, dovendo peraltro sostenere i costi aggiuntivi derivanti dalla necessità di adottare le norme e prescrizioni di sicurezza previste dalle predette norme. Di qui, la scelta del Comune di Biella: "Di riconoscere e valorizzare la capacità di resilienza dell’associazionismo locale nonché il suo imprescindibile ruolo ed apporto alla vita culturale, aggregativa, educativa e sportiva all’interno della comunità locale", come si legge nella delibera di giunta che stabilisce l'erogazione di contributi "una tantum". E per questo motivo, il Comune di Biella ha appunto messo sul piatto 60 mila euro per l’erogazione di un contributo “una tantum”, da Covid – 19, in favore delle associazioni operanti sul territorio cittadino in ambito culturale, ricreativo, degli eventi aggregativi e di promozione sociale e in ambito sportivo.

Gli uffici sono dunque al lavoro per predisporre un avviso pubblico attraverso il quale gli interessati potranno fare richiesta.

In particolare, saranno ammesse al contributo le associazioni operanti sul territorio cittadino che presentino un disavanzo economico e sarà invece di 1.000,00 la misura massima del contributo erogabile, fatta salva eventuale riparametrazione in base al numero delle domande pervenute rispetto al budget assegnato.

La fase istruttoria del procedimento dovrà concludersi entro il 30/11/2022 con l'assunzione della determinazione dirigenziale che impegna la spesa e individua i beneficiari, i corrispondenti contributi assegnati oltre a dar conto delle eventuali esclusioni.