“TUTT1 1NS1EME; THE EXHIBITION” al Fila Museum - Foto pagina FB Fondazione Fila Museum

Promosso la scorsa primavera per celebrare i 111 anni di FILA, il contest creativo TUTT1 1NS1EME ha richiamato l’interesse di 96 artisti e collettivi provenienti dal panorama nazionale, per misurarsi e ragionare su un tema, più che mai stringente ed attuale: la sostenibilità in tutte le sue declinazioni.

Il 20 maggio scorso una Giuria ha proclamato i sei progetti vincitori e proprio agli artisti di queste opere è dedicata TUTT1 1NS1EME: THE EXHIBITION, la mostra temporanea che, negli spazi museali della Fondazione, li vedrà protagonisti.

La mostra sarà inaugurata oggi, sabato 5 novembre, a partire dalle ore 10,30 e durerà fino al 21 novembre, potrà essere visitata su prenotazione nell’ambito degli orari della Fondazione FILA Museum: da lunedì a venerdì 9-13, 14-18 (i riferimenti per le prenotazioni : www.fondazionefila.com/prenota-una-visita , telefonicamente ai numeri 0150997011 o 0150997012, oppure ancora inviando una mail a info_fondazione@fila.com .

L’inaugurazione di questa iniziativa si unisce alle celebrazioni dell'Unesco Biella Day e si inserisce fra gli eventi della Settimana della Cultura d'impresa organizzata da Museimpresa di cui Fondazione FILA Museum fa parte.