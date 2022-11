“La Filosofia della Libertà di Rudolf Steiner”, un convegno alla Fondazione CRB

“LA FIABA, Associazione per la pedagogia steineriana” e il “Gruppo Antroposofico Leonardo da Vinci di Biella” organizzano oggi, sabato 5 novembre, alle 17 presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, (in via Gramsci, 14/A a Biella), un incontro con Emilio Ferrario sul testo “La Filosofia della Libertà di Rudolf Steiner - linee fondamentali di una via per un libero agire fondato sulla conoscenza”.

Emilio Ferrario è uno dei massimi esperti su questo testo così importante e così attuale. Ingegnere, vive e lavora a Milano. Si occupa di filosofia naturale e teoria della conoscenza, con particolare riferimento agli studi naturalistici di J.W. Goethe e all’opera filosofica e scientifica di Rudolf Steiner. Presidente della Associazione Scienza Goethiana, attiva a Milano dal 1993, ha curato l’edizione italiana degli scritti di J.W. Goethe sulla Morfologia (3 voll. - Il Capitello del Sole, 1996, 1999, 2009) e l’antologia “La filosofia dell’infinito. G. Cantor, scritti scelti.” (Mimesis, 2021). Autore di saggi per raccolte e riviste, tiene conferenze, seminari e gruppi di studio su temi filosofici e scientifici.

L’incontro precederà l’avvio di un gruppo di studio su questo testo che si terrà con frequenza quindicinale in via Mazzini 31/A a Biella.

La conferenza è ad ingresso libero.