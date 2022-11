Dal Nord Ovest: muore cadendo dal dirupo per seguire le sue capre. Recuperano il corpo il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco

Si è concluso intorno alle 23 di ieri sera un complesso intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel territorio di Rocchetta Ligure (Al) per il recupero di un uomo deceduto precipitando da alcuni salti di rocce mentre seguiva le proprie capre.

In prima battuta è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Genova sbarcando l'equipe sanitaria che ha potuto soltanto constatare il decesso. Tuttavia, con il sopraggiungere del buio, non è stato possibile recuperare la salma per via aerea e sono quindi state attivate le squadre a terra del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco.

Si è trattato di un'operazione resa complicata dal terreno particolarmente impervio che ha richiesto manovre alpinistiche per calare la barella verso valle, dove il corpo è stato consegnato ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria.