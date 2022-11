“Signora, suo nipote ha avuto un incidente”, ma l'anziana biellese sventa la truffa

Tentata truffa telefonica a Biella. E' successo in città, in via Delleani.

Una Signora ha ricevuto una telefonata in cui le si diceva che suo nipote aveva avuto un incidente. La donna, ultraottantenne, non è però cascata nel tranello, e non appena ha riagganciato, ha chiamato il nipote che l'ha rassicurata sul suo buono stato di salute e sul fatto che non avesse avuto nessun incidente.

Con molta probabilità, ad evitare che le persone cadano vittime di truffe di vario genere, sono anche gli incontri dei Carabinieri con la popolazione anziana che ormai hanno già interessato diversi Comuni e tanti altri sono in calendario.