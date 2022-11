Auto in corsa va a sbattere contro una in sosta, ne ferisce la passeggera e scappa. E' caccia al pirata della strada a Biella, foto archivio

A Biella è caccia al pirata della strada. Un' auto in corsa questa notte intorno alle 4 avrebbe urtato una Bmw pasteggiata all'interno della quale c'era una donna del '95 che si sarebbe ferita ad una mano, ma non si sarebbe fermata.

E' successo in via Cavour. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che stanno svolgendo le indagini per risalire al conducente dell'auto che avrebbe provocato l'incidente.

La donna in seguito alle ferite riportate è stata portata all'ospedale per accertamenti.