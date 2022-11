Andorno: Due auto entrano in collisione tra via Matteotti e via Coletta

Intorno alle 19.45 di oggi, 5 novembre, due auto, una Ford Ka e una Suzuki, si sono scontrate per cause da accertare a cura dei Carabinieri, ad Andorno tra via Matteotti e via Coletta. Per i due conducenti grande spavento ma nessuna grave conseguenza. Il manto stradale è stato bonificato dai rottami dal personale di SA Sicurezza e Ambiente.