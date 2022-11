EQUAL, a Borriana il patto di fratellanza europea

"Aumentare la consapevolezza dell’importanza del rafforzamento del processo di integrazione europea basato sulla solidarietà, ed incoraggiare i cittadini europei verso un futuro di fratellanza e di benessere”.

Questi gli obiettivi di EQUAL, il progetto europeo che, dal 10 al 13 novembre, vedrà protagonisti i Comuni di Borriana, capofila, ed il partner Comune di Sandigliano, in una 4 giorni di gemellaggio con i paesi di Belisce (Croazia), Cesis (Lettonia) e Tahanovce (Slovacchia).

“Il fine è di stimolare il dibattito, - dichiara il Sindaco di Borriana Francesca Guerriero - la riflessione e la cooperazione sul tema della solidarietà per creare valori condivisi, effettiva partecipazione civica e meccanismi comuni per il volontariato. Il Progetto EQUAL intende mettere in luce e affermare i meccanismi di solidarietà presenti nella UE e nei 4 paesi coinvolti, per concentrarsi sul tema della solidarietà e della responsabilità, sempre più presenti anche in altri contesti, come la politica per le migrazioni e le politiche per la parità di genere, e per rinforzare il processo di integrazione Europea”.

EQUAL intende, anche, supportare la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione sociale, civile e democratica a livello di Unione Europea, come promosso dal Programma CERV e ribadito dalla strategia “Future of Europe”.

“Una roadmap – spiega il Sindaco Guerriero - che definisce i principali passi verso un’Unione più unita, più forte e più democratica. Il progetto si concentrerà sul ruolo chiave del volontariato e della solidarietà come espressione di cittadinanza europea attiva, con lo scopo di produrre una fruttuosa riflessione sul ruolo e le modalità del volontariato a livello di governo locale nei territori dei 4 paesi coinvolti”.

“Sono pianificate – continua Guerrero - attività per suscitare valori comuni europei, solidarietà e tolleranza come strumenti per combattere il populismo e l’estremismo, così evidenti in questi tempi di crisi. Inoltre il Progetto promuove la parità di genere e i diritti delle donne".

Questo il programma di EQUAL. Cerimonia di benvenuto giovedì 10 novembre alle 16 a Borriana. Venerdì 11, per tutto il giorno, Workshop a Sandigliano. Sabato 12 novembre la firma del Patto di Fratellanza a Borriana.

"Ringraziamo – conclude Francesca Guerriero - le realtà associative e non, che hanno accettato di collaborare per la riuscita di questo evento, portando la loro testimonianza concreta, di quelle che sono le attività svolte sul territorio biellese, in favore di persone fragili, in particolare in favore delle donne, vittime di violenza e discriminazione”.