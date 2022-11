20 anni di attività dell'associazione Nuovamente

L’associazione culturale biellese NuovaMente sabato 29 ottobre ha festeggiato i 20 anni di attività con una festa presso la sede e sono stati premiati, con un bellissimo dono, gli oltre 50 associati che hanno compiuto almeno 10 anni di tesseramento.

Il prossimo evento di giovedì 10 novembre alla ore 21,00 tratterà la tematica” Dove inizia la tua libertà, finisce la mia” con il dottor Claudio Marucchi. La libertà è ancora un concetto centrale nella società contemporanea. La sua forma però cambia ed evolve. Dopo due anni di pandemia, e guardando al periodo difficile che ci attende, come conciliare la libertà individuale con le esigenze della comunità? E' ancora possibile essere liberi e in che modo? Il relatore , laureato presso la Facoltà di Filosofia di Torino in Filosofie Orientali è uno scrittore e studioso di tradizioni esoteriche. Tratta diversi argomenti tra cui l'Ermetismo, Sistemi Mistici orientali e occidentali. Tra i suoi testi pubblicati ricordiamo "Il Tantra dello Sri Yantra" e "I Tarocchi e l'Albero della Vita".

Il prossimo evento del 24 novembre tratterà invece la tematica” Le sacre reliquie delle religioni … autentiche, quasi autentiche, false” con Fabrizio Salani“… Forse che ella fu una vacca la Vergine Maria, che ella avesse lassato il latte suo, come si lassa delle bestie, che si lassano mugnare?..”Così, tra il 1420 e il 1430, il famoso teologo francescano San Bernardino da Siena si rivolgeva alle folle durante una delle sue predicazioni. Il culto delle sacre reliquie, in tutte le religioni, è stato ed è una fonte di devozione ma soprattutto di guadagno giunta fino ai giorni nostri. Ma erano ai tempi e sono ancora oggi tutte autentiche? Con l’aiuto di files audiovisivi ed esperienze personali, il relatore ci porterà alla scoperta di questo affascinante mondo toccando tutte le religioni del nostro pianeta, esaminando le insolite reliquie delle principali e più professate.