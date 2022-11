Dissesto idrogeologico: dal Governo 59,3 milioni per il Piemonte, 7 per il Biellese

«Abbiamo lavorato e ci siamo confrontati fin dal primo giorno in cui il Governo ha iniziato a parlare di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - ripercorrono il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte Marco Gabusi -. Era fondamentale che per la nostra Regione ci fosse una parte consistente legata agli interventi contro il dissesto idrogeologico. Il Piemonte negli ultimi tre anni, soprattutto in alcuni territori, è stato fortemente colpito da questo tipo di calamità, creando ingenti danni, sia da un punto di vista ambientale che per le colture e le imprese».

Gli interventi sono realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022. Le eventuali rimodulazioni dell’elenco degli interventi sono sottoposte all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. Inoltre, si provvederà all’individuazione degli obblighi delle parti, con cui saranno regolamentate le modalità per l’attuazione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi.

«Nel Biellese i progetti sono tra quelli di maggiore entità - analizzano il Presidente e l’Assessore regionale -. Si andranno a finanziare in particolare opere per la messa in sicurezza dei versanti ed attraversamenti stradali nel territorio della Valle Cervo con la sistemazione idraulica del torrente».

Nel dettaglio, nel Biellese arriveranno al Comune di Ailoche in Valle Strona di Postua 1.200.000,00 euro per Lavori di sistemazione idraulica ed erosione spondale torrente Strona di Postua in loc. Gabbio fino alla confluenza del torrente Sessera in Comune di Crevacuore; al Comune di Biella 1.000.000,00 euro per la Sistemazione idraulica torrente Cervo – lotto 1; al comune di Pralungo 1.010.000,00 euro per il Rifacimento paramenti ponte tra fraz. Favaro in Biella e regione Valle in Pralungo; alla Provincia arriveranno 2.745.000,00 euro per la SP 513 – Interventi di ripristino del corpo stradale, messa in sicurezza versanti ed attraversamenti stradali, tra il km 3+450 e il km 7+700 nel comune di Campiglia; per la SP 419 "della Serra" km 4+500 - 5+000 - intervento di ripristino della viabilità con risagomatura del pendio, posa di reti di difesa attiva e posa barriere paramassi a difesa passiva della viabilità al Comune di Mongrando arriveranno 1.200.000,00 euro.