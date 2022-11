Biella, strisce blu ai giardini Zumaglini, un lettore: "Persone con disabilità non riescono a passare"

Biella, strisce blu davanti ai giardini Zumaglini, un lettore: "Persone disabili non riescono a passare"

Egregio, mi chiedo chi abbia autorizzato la recente segnaletica che prevede la sosta con strisce blu poco prima dello Chalet Giardini davanti alla fermata del bus.

Più volte ho visto persone disabili che non hanno modo si scendere dal marciapiede per poter accedere al bus a causa delle auto, regolarmente parcheggiate, e con il bus costretto a fermarsi lato strada in maniera approssimativa.

Per completare, la rampa, percorribile dalle carrozzine che scende, sempre di fronte al bar Chalet, termina sul suddetto marciapiede, che non ha poi uno scivolo verso la fermata bus.

Chi ha autorizzato questo è inviato a recarsi sul posto a verificare, cosa che andava fatta a priori.